Зеленский обсудит с Трампом вопрос о территориях и членстве в НАТО

24 ноября 2025, 09:36

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют обсудить пункты нового мирного плана, которые касаются территорий и вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».





Украинские и американские представители на переговорах в Женеве договорились «вынести за скобки» эти положения. Встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе.

«Пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции <…> должны быть обсуждены и согласованы на уровне <…> Зеленского и Трампа», — говорится в сообщении.