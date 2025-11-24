Зеленский обсудит с Трампом вопрос о территориях и членстве в НАТО
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский планируют обсудить пункты нового мирного плана, которые касаются территорий и вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».
Украинские и американские представители на переговорах в Женеве договорились «вынести за скобки» эти положения. Встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе.
«Пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции <…> должны быть обсуждены и согласованы на уровне <…> Зеленского и Трампа», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что новый мирный план США по Украине изменили после переговоров в Женеве. Конкретные пункты, в которые внесли правки, не называются.