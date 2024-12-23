В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова

Избранный президент США Дональд Трамп не станет вкладываться в безопасность Европы, а сфокусирует свою политику на государствах вокруг — Канаде, Мексике, датской Гренландии и даже всей Центральной Америке, и части Южной вплоть до Венесуэлы с ее залежами нефти. Об этом заявил политконсультант Руслан Андреев. По его словам, такая стратегия Трампа прослеживается через его заявления о соседних странах.