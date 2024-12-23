В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова

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Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Об этом заявил премьер-министр островного государства Муте Эгеде, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом.
Гренландия не продаётся. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу, заявил Эгеде в беседе с агентством Reuters.
Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Штатов владеть Гренландией. Так избранный президент прокомментировал своё решение назначить нового посла Вашингтона в Дании, бывшего посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она и сейчас остаётся частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политики.
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Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Штатов владеть Гренландией. Так избранный президент прокомментировал своё решение назначить нового посла Вашингтона в Дании, бывшего посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она и сейчас остаётся частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политики.
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Анастасия Чинкова