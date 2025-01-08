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Премьер Дании Фредериксен о продаже Гренландии США: остров не продается

Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и остров принадлежит гренландцам. Свой комментарий она дала на фоне призывов избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.


«Я, конечно, хотела бы добавить несколько слов к нынешней дискуссии о Гренландии и чётко заявить, что, с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам», — сказала Фредериксен в своем интервью телеканалу TV 2.

При этом премьер-министр подчеркнула, что остров не продается. Также она высказалась о решении данного вопроса военным путем. По словам Фредериксен, она не может представить такой сценарий, так как США являются близким союзником Дании.

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#сша
#дания
#дональд трамп
JP: Израиль должен быть готов к войне с Турцией
08 января 2025, 01:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Израиль должен быть готов к войне с Турцией из-за стремления страны восстановить Османскую империю. Об этом пишут в Jerusalem Post.
«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет комитета Нагеля.

В докладе указывают на то, что риски обоснованы объединением сирийских фракций. Нестабильность в регионе создадут поддерживаемые Турцией силы, которые выступят в качестве посредников. Соответствующий документ был направлен премьер-министру, министру обороны и министру финансов Израиля.

В докладе рекомендуют увеличить оборонный бюджет страны до четырех миллиардов долларов. К тому же предлагается улучшить оборону территории вдоль долины реки Иордан.

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#турция
#израиль
#сирия
#война
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США направят Эстонии конфискованных активов на сумму в 50 млн долларов
08 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Министерство юстиции США передаст Эстонии 50 миллионов долларов в виде конфискованных активов за помощь в расследовании дела об отмывании средств датским банком Danske Bank. Соответствующее заявление опубликовано ведомством.
Эстонская сторона обязалась направить средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям. Также власти страны пообещали приложить усилия для возвращения других похищенных активов.

Банк Danske Bank признал свою вину в сговоре с клиентами эстонского отделения. Организация помогла обмануть американские банки и надзорные органы, а также предоставила доступ к финансовой системе США. Общая сумма конфискации составила 2,06 миллиардов долларов.

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#сша
#помощь
#банки
#страны
#эстония
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В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время
08 января 2025, 00:05

Фото: iStock/Michele Ursi

В Верховной Раде Украины хотят отрегулировать условия пребывания вооруженных сил за рубежом в военное время. Соответствующая инициатива зарегистрирована и размещена на сайте парламента страны.
«Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Данная инициатива направлена на то, что украинские солдаты смогут находиться на территории других стран в целях обучения в период военного времени. При этом решение о направлении военных за рубеж принимает Владимир Зеленский.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#верховная рада
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Илона Маска считают президентом в США
Daily Beast: биограф Маска Абрамсон считает его опасным
07 января 2025, 22:36

Илон Маск (Фото РИА Новости/Анатолий Медведь)

Психика американского миллиардера Илона Маска все слабее, и он все более опасен для США, заявил биограф создателя соцсети X Сет Абрамсон. Его цитирует издание Daily Beast.
«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет. Учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — говорится в материале.
Абрамсон считает, что предполагаемые им психические проблемы бизнесмена угрожают американцам, поскольку Маск влиятелен в политике и экономике. Биограф прямо именует предпринимателя американским президентом, поскольку тот влияет на республиканца Дональда Трампа.

Абрамсон убежден, что демократы, пока они у власти, должны принять меры, защитив США от последствий «правления» миллиардера. Кроме того, страна должна порвать все контракты с Маском, а также возбудить на него дела об угрозе нацбезопасности. Продвигаемый бизнесменом Департамент эффективности должен быть заблокирован, резюмировал Абрамсон.

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#мир
#сша
#илон маск
#опасность
#здоровье
#наркотики
#новости
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Стали известны планы НАТО в Балтийском море
Yle: НАТО отправит в Балтийское море около 10 кораблей охранять инфраструктуру
07 января 2025, 18:03

Фото: istockphoto/Dikuch

Примерно десять кораблей в Балтийское море направит альянс НАТО, чтобы охранять подводную инфраструктуру, передает издание Yle.
«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. <…> В общей сложности их (кораблей. — прим. ред.) будет около десяти. Они останутся в море до апреля»,— сказано в публикации.

По данным журналистов, суда станут прибывать уже в конце недели. Расположены они будут, к примеру, близ телекоммуникационных, а также энергетических кабелей.

Таким образом, корабли будут играть роль сдерживающего фактора, резюмировали авторы.

Перед этим стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте дал обещание рассмотреть инициативу о военных патрулях в Балтике.

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#мир
#нато
#корабль
#море
#охрана
#новости
#судно
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В Госдуме оценили отказ от бакалавриата
Володин: в Госдуме поддерживают отмену бакалавриата с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Deagreez

Госдума поддержит Минобрнауки по вопросу перехода от бакалавриата к базовому высшему образованию с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — приводятся его слова на сайте ГД.
Ранее о переходе университетов к новому уровню образования рассказал депутат Госдумы Александр Мажуга. Парламентарий отмечал, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Известно, что нынешние студенты смогут не беспокоиться за свою программу и «спокойно» завершат ее.

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#мир
#россия
#госдума
#вячеслав володин
#образование
#новости
#вузы
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Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну
Лукашенко заявил, что если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать
07 января 2025, 14:33

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она, возможно, не выдержит как государство. Об этом сообщает агентство «Белта».
По его словам, стране необходимо выстоять. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается на сегодняшний день.

«Недавно Зеленский будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: "Не дай Бог"», — добавил президент.

Лукашенко также сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше.

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#президент
#зеленский
#лукашенко
#белоруссия
#украина
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На Украине раскрыли главную цель интервью Зеленского американскому журналисту
Дубинский: Зеленский своим интервью Фридману хотел улучшить имидж на Западе
07 января 2025, 14:16

Владимир Зеленский

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману украинский лидер Владимир Зеленский хотел понравиться американцам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По словам парламентария, Зеленский пытается «перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего». Дубинский обратил внимание на то, что предводитель киевского режима в интервью журналисту пытался казаться «своим парнем», что демонстрирует явное желание Зеленского «понравиться» американской аудитории.

Депутат также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью.

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#украина
#интервью
#депутат
#зеленский
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«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко хочет тихо передать власть новому поколению
07 января 2025, 13:42

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности сделать все для тихой передачи власти новому поколению. Его слова приводит Белта.
«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — сказал Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что к власти необходимо готовить молодежь, чтобы молодое поколение ценило родину. Глава республики добавил, что процесс смены власти всегда является болезненным.

«…Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите», — добавил политик.
Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. Перед этим стало известно, что Лукашенко предложил Словакии.

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#мир
#белоруссия
#александр лукашенко
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