Премьер Дании Фредериксен о продаже Гренландии США: остров не продается

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и остров принадлежит гренландцам. Свой комментарий она дала на фоне призывов избранного президента США Дональда Трампа передать остров под американское управление.
«Я, конечно, хотела бы добавить несколько слов к нынешней дискуссии о Гренландии и чётко заявить, что, с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам», — сказала Фредериксен в своем интервью телеканалу TV 2.
При этом премьер-министр подчеркнула, что остров не продается. Также она высказалась о решении данного вопроса военным путем. По словам Фредериксен, она не может представить такой сценарий, так как США являются близким союзником Дании.
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Иван Мусатов