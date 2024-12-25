В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию

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Соединенные Штаты рассматривают возможность покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории страны. Газета The New York Post заявляет, что такое приобретение превзойдет даже Луизианскую покупку 1803 года.
Если план избранного президента США Дональда Трампа будет реализован, площадь США увеличится на 2 166 084 км². Это превысит покупку Луизианы в 1803 году, добавившую стране 2 144 476 км² — в свое время Луизиана почти удвоила площадь страны.
Трамп, по данным источников, близких к нему, настроен «на 100% серьезно» на контроль над Гренландией и Панамским каналом. Экс-сотрудник Минфина США Томас Дэнс заявил, что расширение автономии Гренландии может открыть путь к её переходу под юрисдикцию США.
Гренландия, принадлежащая Дании, обладает широкой автономией и населением около 56 тысяч человек. В 2019 году Трамп уже поднимал тему покупки острова, но власти Дании назвали это «абсурдным».
Однако в декабре этого года Трамп снова заявил о необходимости контроля над Гренландией. В ответ премьер-министр острова Мюте Эгеде категорически отверг идею продажи.
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Трамп, по данным источников, близких к нему, настроен «на 100% серьезно» на контроль над Гренландией и Панамским каналом. Экс-сотрудник Минфина США Томас Дэнс заявил, что расширение автономии Гренландии может открыть путь к её переходу под юрисдикцию США.
Гренландия, принадлежащая Дании, обладает широкой автономией и населением около 56 тысяч человек. В 2019 году Трамп уже поднимал тему покупки острова, но власти Дании назвали это «абсурдным».
Однако в декабре этого года Трамп снова заявил о необходимости контроля над Гренландией. В ответ премьер-министр острова Мюте Эгеде категорически отверг идею продажи.
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Мария Моисеева