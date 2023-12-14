Премьер Швеции: Раскол в ЕС по Украине станет плохим сигналом для США

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Раскол в Евросоюзе по вопросу финансовой поддержки Украины станет опасным сигналом для США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Шведский премьер также высказал обеспокоенность тем, как будет проходить саммит. Следующие два дня любо дадут ещё больше оснований для сомнений, либо докажут, что ЕС по-прежнему един, подчеркнул Кристерссон, вторя еврочиновникам, которые опасались затягивания встречи до выходных.
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Александр Бойцов