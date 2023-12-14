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Поездка Зеленского в США не увенчалась успехом: конгрессмены уходят на каникулы, отложив решение вопроса о помощи Киеву. Теперь внимание украинского президента переключится на Европу.
В публикации отмечается, что, не сумев добиться прогресса за океаном, Зеленский переключает своё внимание на Европу. Здесь сейчас обостряется борьба за то, каким образом обеспечить работу правительства Украины. Во время саммита Евросоюза важнейшим вопросом станет обсуждение четырёхлетнего бюджета для Киева на 54 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов