Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
В своём новогоднем телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон осквернил флаг страны, которой он призван служить. Своей собственной страны.
Об этом заявил председатель французской партии «Патриоты». В своей социальной сети X (бывший Twitter) он напомнил, что ранее президент всегда зачитывал своё обращение на фоне французского триколора. Теперь же флаг был отнесён далеко на задний план и заменён на полотнище Евросоюза.
Возмущение Филиппо вызвала также замена национального символа на знамя Евросоюза, которое он назвал «жёлто-синей тряпкой». Если вспомнить о цветах, то Украину, которая имеет такую же расцветку национального флага, французский президент призвал продолжать поддерживать. Россию же, по его мнению, следует «остановить». Видимо, следующим шагом Макрона будет выступление на фоне жёлто-синего флага с трезубцем.
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«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию!» — сказал политик.
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Александр Бойцов