Политик Филиппо обвинил Париж в тирании после задержания Дурова

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Париж в тирании. Так он отреагировал на задержание генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.
В своей социальной сети X возмущённый политик написал, что, арестовав российского программиста и предпринимателя, Париж продемонстрировал всему миру «своё тираническое лицо». Филиппо предположил, что в случае приезда во Францию также может быть арестован основатель социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах.
По мнению политика, указанный цензурный Акт о цифровых услугах подталкивает Францию ко всё более жестоким репрессиям по отношению к свободе слова в стране. В заключение Филиппо призвал соотечественников освободиться от «этих безумцев», имея ввиду представителей властей.
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