Политик Филиппо: Представители США на встрече в Париже преподали Макрону унизительный урок

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Представители американской делегации на переговорах в Париже унизили президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим. ред.) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал политик в своей социальной сети Х.
В переговорах во французской столице приняли участие представители США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Они прошли накануне, 17 апреля. Об итогах встречи госсекретарь США Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, контакты прошли в русле основной тематики консультаций между Москвой и Вашингтоном, включая недавний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
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Александр Бойцов