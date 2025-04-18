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Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель

Bloomberg: США хотят добиться перемирия на Украине за несколько недель
Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Соединённые Штаты хотят добиться полного прекращения огня в зоне украинского конфликта в самое ближайшее время. Речь идёт о нескольких неделях.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что на встрече с европейскими представителями в Париже члены американской делегации заявили, что собираются заключить перемирие на Украине в течение ближайших нескольких недель.

По словам собеседников издания, участники встречи во французской столице заявили о полной поддержке намерений президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения вооружённого противостояния. Затем стороны перешли к обсуждению конкретных мер и способов, как именно этого можно достичь.

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Связь с Максом Фадеевым, отношения с Серябкиной** и критика СВО: почему на самом деле Елена Темникова покинула SEREBRO
18 апреля 2025, 12:46

Елена Темникова (Фото: ВКонтакте @temnikovalena)

Сегодня бывшей участнице группы Serebro исполняется 40 лет. Как начиналась карьера певицы Елены Темниковой и как она живет сейчас — в материале «Радио 1».

«Фабрика звёзд» и сольная карьера


В 2003 году Лена Темникова впервые заявила о себе на проекте «Фабрика звёзд-2». Третье место не стало преградой — напротив, участие в шоу открыло ей двери в индустрию. Были гастроли, реалити-шоу «Последний герой», а затем и судьбоносный контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Так на сцене появилась группа Serebro — дерзкая, вызывающая, запоминающаяся. Минимум одежды, максимум провокации. В 2007 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» и занял третье место — более чем достойный результат на фоне того времени.

Однако в 2014 году Темникова покидает группу, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Так началась её сольная карьера, которая оказалась не менее успешной. Помимо музыки, певица активно участвует в благотворительности — она входит в попечительский совет фонда «Созвездие сердец».

Личная жизнь


За её плечами два брака. Первый — с коллегой по «Фабрике» Алексеем Семёновым, с которым они прожили вместе шесть лет. Вторым избранником стал бизнесмен Дмитрий Сергеев, за которого Лена вышла замуж в 2014 году. Уже через год у пары родилась дочь Александра.

Елена Темникова (Фото: Instagram*/lenatemnikovaofficial)

Скандал


Один из самых обсуждаемых эпизодов биографии Темниковой — её затяжной конфликт с Ольгой Серябкиной, коллегой по группе Serebro. Когда-то они казались неразлучными, но позже всё изменилось. Темникова обвинила Серябкину в романе с продюсером Максимом Фадеевым, утверждая, что стала свидетельницей их близких отношений. В ответ Серябкина заявила, что никаких чувств к Фадееву не питала, зато у неё самой якобы был роман с Темниковой**.

По её словам, отношения держались в тайне. Многие до сих пор гадают — был ли это реальный конфликт или умелый пиар-ход? Как бы то ни было, мало кто не слышал об их конфликте. Даже попытка Серябкиной предложить Темниковой записать совместный трек успехом не увенчалась — Лена отказалась. То ли старые обиды дают о себе знать, то ли музыкальные вкусы разошлись слишком сильно.

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Высказывания об СВО


После начала спецоперации на Украине Темникова открыто высказалась против происходящего, назвав ситуацию «катастрофой». Эта позиция не осталась без последствий: певицу вырезали из юбилейного фильма о «Фабрике звёзд», а её директор заявил, что команда не собирается поддаваться цензуре.

Звучали даже призывы отменить выступление Темниковой на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге — с такой инициативой выступила Екатерина Мизулина. Однако концерт всё же состоялся. В соцсетях певица написала, что увидела в глазах зрителей «надежду на мир». Возможно, публика в тот момент ждала не политических заявлений, а новых хитов.

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Поддержка военнослужащих и их семей в условиях специальной военной операции в 2025 году
18 апреля 2025, 12:35

Фото: istockphoto/sb2010

Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи имеют доступ к различным государственным выплатам, социальным гарантиям и льготам, которые зависят от звания, воинской должности и выслуги лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей военнослужащих

Семьи участников СВО получают широкие льготы и всестороннюю поддержку. Близкие родственники бойцов могут воспользоваться кредитными каникулами, а жены военнослужащих защищены от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная помощь, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, пожилые родители военнослужащих получают необходимую поддержку — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить защиту и заботу о семьях, столкнувшихся с трудными обстоятельствами.

Выплаты для раненых военнослужащих

Военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО, могут рассчитывать на значительные выплаты. В случае установления инвалидности им положены:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может претендовать на сумму до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем итоговая выплата зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

При трагической гибели военнослужащего его семья обеспечивается значительной финансовой поддержкой. В первую очередь, им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Кроме этого, предусмотрена дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от места службы погибшего.

Не забыты и региональные меры поддержки — три миллиона рублей, а также страховая выплата, составляющая еще три миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы помочь близким пережить тяжелые времена.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Заявление губернатора Ленобласти о переносе систем РЭБ оказалось фейком
18 апреля 2025, 12:34

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе оказалась фейком. Об этом пишет Лента.ру.
В минувшую среду в Сети начало распространяться заявление чиновника на тему переноса техники РЭБ из Калининграда в Ленобласть. В постах утверждалось, что Дрозденко якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ в связи с их высокой радиоактивностью и опасностью для здоровья граждан.

В качестве подтверждения этих сведений была приведена восьмисекундная видеозапись, на которой запечатлён фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики Ленобласти. Руководитель говорит, что в случае возникновения конфликта с Евросоюзом, Калининград первым примет удар, поэтому местные военные должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ.

На самом деле распространившаяся видеозапись является дипфейком. На кадрах заметно неестественное движение губ и бровей вместе с несоответствием темпу речи, а также слабая мимика и интонация.

В качестве основы для создания дипфейка было использовано видеообращение Дрозденко, 11 марта опубликованное на его официальной странице во ВКонтакте. В этом ролике он благодарит президента России Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днём воинской славы.

К слову, никаких заявлений о переносе систем РЭБ не было представлено ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленинградской области, ни в канале администрации региона, ни на её странице во Вконтакте и ни на официальном сайте.

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#калининград
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Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске
18 апреля 2025, 12:09

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчёты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» выбивают украинских военных с позиций в Волчанске Харьковской области. Выполнение данной задачи позволяет продвигаться штурмовым группам.
Как рассказали в группировке «Север» РИА Новости, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в городе постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать.

Как ранее сообщило Минобороны, минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников.

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#минобороны
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ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
С начала СВО Украина впервые попыталась атаковать порт в Астраханской области
18 апреля 2025, 11:33

Фото: iStock/IUshakovsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области, чтобы нарушить экспорт зерна и грузов в Иран и другие страны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что это была первая попытка Киева с начала специальной военной операции (СВО).
По информации SHOT, накануне украинские военные запустили беспилотник PD-2 в направлении порта. Дрон был сбит у его правого берега. Разрушений и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в реку Бахтемир.

Напомним, что порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Он расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области. В 2025 году в порту открыли таможенное окно пропуска через госграницу для приёма контейнерных генеральных грузов, масла и зерна.

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*признан в России иноагентом.
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