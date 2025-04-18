Bloomberg: США хотят добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель

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Соединённые Штаты хотят добиться полного прекращения огня в зоне украинского конфликта в самое ближайшее время. Речь идёт о нескольких неделях.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что на встрече с европейскими представителями в Париже члены американской делегации заявили, что собираются заключить перемирие на Украине в течение ближайших нескольких недель.
По словам собеседников издания, участники встречи во французской столице заявили о полной поддержке намерений президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения вооружённого противостояния. Затем стороны перешли к обсуждению конкретных мер и способов, как именно этого можно достичь.
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По словам собеседников издания, участники встречи во французской столице заявили о полной поддержке намерений президента США Дональда Трампа относительно скорейшего прекращения вооружённого противостояния. Затем стороны перешли к обсуждению конкретных мер и способов, как именно этого можно достичь.
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Александр Бойцов