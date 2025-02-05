Политик Филиппо заявил, что Макрон готовит госпереворот во Франции

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон готовит во Франции государственный переворот. По его словам, Ришара Феррана назначили главой Конституционного совета неслучайно, ведь тот позволит Макрону выдвинуться на третий срок при отмене законодательного запрета.
«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — приводят argumenti.ru заявление Филиппо.В то же время ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что сейчас не стоит ждать отставки Макрона. В беседе с RT эксперт пояснил, что у французского лидера низкие рейтинги, многие его не любят, но юридических оснований для отставки все же нет.
«Его задача — усидеть до 2027 года и не привести к очередному политическому кризису, а потом спокойно уйти. Потому что досрочный уход станет концом его карьеры», — отметил Федоров.Читайте также:
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