Политик из ФРГ Нимайер: Автопроизводители и инженерные фирмы хотят вернуться в Россию

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Инженерные компании из Германии, также как и немецкие производители автомобилей, крайне заинтересованы в скорейшем возвращении в Россию в случае отмены санкций. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что в средствах массовой информации в его стране уже давно обсуждается тема возвращения крупных инженерных фирм и предприятий автопрома на российский рынок. Экономическая ситуация в Германии сейчас далека от радужной, поэтому новые, вернее, хорошо забытые старые рынки сбыта для крупных немецких автоконцернов были бы весьма кстати. Это помогло бы избежать масштабных сокращений рабочих мест, к которым готовится, например, Volkswagen, что вызывает вполне понятные протесты и недовольство рабочих.
Кроме того, по мнению Нимайера, помимо инженерных компаний и автопроизводителей, совсем не против возвращения на обширный российский рынок были бы и фирмы и предприятия, работающие в области розничной торговли. Все ждут отмены антироссийских санкций, заключил политик.
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Кроме того, по мнению Нимайера, помимо инженерных компаний и автопроизводителей, совсем не против возвращения на обширный российский рынок были бы и фирмы и предприятия, работающие в области розничной торговли. Все ждут отмены антироссийских санкций, заключил политик.
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Александр Бойцов