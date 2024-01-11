Политик Кикль: Выступление Зеленского в парламенте подорвёт нейтралитет Австрии

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Решение Австрии позволить украинскому президенту Зеленскому выступить в парламенте противоречит нейтральному статусу Австрии. Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
В эфире телеканала ORF политик заявил, что он, равно как и его однопартийцы, поддерживают европейский нейтралитет.
Он также подчеркнул, что если давать слово одной из противоборствующих сторон, то нужно дать возможность высказаться и другой, иначе нарушаются принципы нейтралитета. В целом же, добавил Кикль, австрийский парламент не может быть сценой для противоборства воюющих сторон. Для этого есть достаточно международных площадок, которыми Зеленский и так активно пользуется, заключил политик.
Напомним, в марте 2023 года украинский президент выступал по видеосвязи перед австрийским парламентом. При этом депутаты от АПС перед началом речи Зеленского покинули зал.
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«Я в равной степени критикую как Украину, так и Россию», — сказал один из лидеров оппозиции.
Напомним, в марте 2023 года украинский президент выступал по видеосвязи перед австрийским парламентом. При этом депутаты от АПС перед началом речи Зеленского покинули зал.
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Александр Бойцов