Политик Ле Пен вспомнила фразу о русском медведе в контексте провокаций против РФ
Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила с призывом избегать провокаций в отношении Москвы. Об этом пишет Politico.
Ле Пен обратилась к известному высказыванию французского дипломата Шарля Талейрана о русском медведе. Она выразила обеспокоенность тем, с какой лёгкостью некоторые политики рассуждают о возможном военном противостоянии с Россией.
«Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», — процитировала Ле Пен Талейрана.Она подчеркнула, что не желает доводить ситуацию до точки, когда придётся искать способы «загнать медведя обратно». Ле Пен также напомнила о ядерном статусе России и чётко обозначила свою позицию: Франция не должна вступать в конфронтацию с ядерной державой.