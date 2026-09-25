Политик Ле Пен вспомнила фразу о русском медведе в контексте провокаций против РФ

25 сентября 2026, 02:21

Фото: iStock/Rustic

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила с призывом избегать провокаций в отношении Москвы. Об этом пишет Politico.





Ле Пен обратилась к известному высказыванию французского дипломата Шарля Талейрана о русском медведе. Она выразила обеспокоенность тем, с какой лёгкостью некоторые политики рассуждают о возможном военном противостоянии с Россией.



«Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», — процитировала Ле Пен Талейрана.