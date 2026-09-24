В Германии расследуют дело 105-летнего охранника лагеря советских военнопленных
В Дортмунде прокуратура ведёт расследование в отношении 105-летнего мужчины. Его подозревают в причастности к убийствам советских военнопленных в годы Второй мировой войны, пишет The Guardian.
Согласно данным следствия, мужчина нёс службу в качестве охранника в лагере Stalag 326 VI K, располагавшемся в районе Зенне на северо‑западе Германии. Ему вменяют соучастие в серии убийств, связанных с его деятельностью.
Лагерь функционировал с 1941 года и вплоть до освобождения в апреле 1945 года. За это время через него прошли от 180 до 200 тысяч советских военнопленных. Тяжёлые условия содержания, голод, болезни и принудительный труд привели к гибели значительной части узников.
Личность подозреваемого не разглашается. В прокуратуре пока не сообщают, когда можно ожидать завершения расследования.
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