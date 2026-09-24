В Германии расследуют дело 105-летнего охранника лагеря советских военнопленных

24 сентября 2026, 23:36

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В Дортмунде прокуратура ведёт расследование в отношении 105-летнего мужчины. Его подозревают в причастности к убийствам советских военнопленных в годы Второй мировой войны, пишет The Guardian.