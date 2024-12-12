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Бывший канцлер ФРГ и экс-лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель заявила о выгоде для страны поставок газа из России в прошлом. Таким образом она могла проверять реакцию общественности на возможность возобновления поставок при будущем правительстве Германии с участием ХДС.
Такое предположение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Так он прокомментировал заявление Меркель в эфире France 2, в котором она сказала, что не считает многолетние поставки российского газа ошибкой, так как та сделка приносила выгоду обеим странам.
По мнению Нимайера, отличительная черта нынешнего лидера ХДС и кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца — прагматизм. Поэтому, если на заявление Меркель не последует бурной реакции общественности, Мерц, действуя прагматично, мог бы забыть о тех или иных обещаниях Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.
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