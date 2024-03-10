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Шаги официального Парижа, касающиеся ситуации на Украине, являются прямой провокацией в отношении России. Такое мнение высказал лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель.
В эфире телеканала Cnews он в частности упомянул одно из положений соглашения о безопасности, заключённого Францией и Украиной сроком на десять лет. В нём, помимо прочего, говорится о том, что договор будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс. Руссель заявил, что это положение — провокация и глупость.
Как ранее отмечал Путин, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности, получая в ответ либо циничный обман, либо попытки давления и шантажа. Альянс тем временем вплотную приблизился к российским границам.
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«Украина никогда не станет членом НАТО. Потому что это один из принципиальных и жёстких моментов, о которых говорил российский президент Владимир Путин», — напомнил французский политик.
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Александр Бойцов