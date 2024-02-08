Политик Шор назвал единственное спасение Молдавии

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Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.
«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешёвые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить», — приводит RT слова Шора.
В то же время Россия призвала Армению начать обсуждение положения дел в ОДКБ вместо простой критики.
«Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин», — приводят argumenti.ru сообщение информационного агентства.
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