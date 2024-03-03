Политик Вайтман: Позиция Израиля в отношении России ужесточится

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Израильская сторона будет вести более агрессивную политику в отношении России, такое мнение выразил представитель правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вайтман в интервью для Business Insider.
Напомним, ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив намерен предоставить Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов.
По мнению израильского политика, заявление о предоставлении Киеву техники — это только начало. Он также считает, что если палестино-израильский конфликт завершится раньше, чем российско-украинский, то оружие Израиля может оказаться на Украине.
Читайте также:
Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах
Западные чиновники обвини Израиль в атаках на газопровод в Иране
Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ
«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», — прокомментировал ситуацию Вайтман.
Читайте также:
Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах
Западные чиновники обвини Израиль в атаках на газопровод в Иране
Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ
Евгения Парфентьева