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Ирландский журналист Чей Боуз посетил парад Победы в Москве. Кадры с военной техникой на Красной площади он опубликовал в соцсети X.
«Это был замечательный день в Москве», — написал он.Как утверждает Боуз, государства Запада потратили миллиарды в попытке убедить российских граждан стать «кем-то другим».
Он констатировал, что опрометчивая и неудачная западная кампания против РФ объединила и укрепила эту великую нацию
По данным Министерства обороны РФ, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Помимо этого, парады прошли на военных базах в Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.
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Алина Юрчак