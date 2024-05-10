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Ирландский журналист поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Журналист Боуз: неудачная кампания Запада укрепила российский народ
10 мая 2024, 01:20
Фото: istock / Goroda

Фото: istock / Goroda

Ирландский журналист Чей Боуз посетил парад Победы в Москве. Кадры с военной техникой на Красной площади он опубликовал в соцсети X.


«Это был замечательный день в Москве», — написал он.
Как утверждает Боуз, государства Запада потратили миллиарды в попытке убедить российских граждан стать «кем-то другим».

Он констатировал, что опрометчивая и неудачная западная кампания против РФ объединила и укрепила эту великую нацию

По данным Министерства обороны РФ, более 150 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны в более чем 300 городах страны. Помимо этого, парады прошли на военных базах в Таджикистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии.

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В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
Bloomberg: Пентагон пресекает несанкционированный доступ РФ к Starlink
10 мая 2024, 01:33

Фото: istock / AdrianHancu

Соединенные Штаты, Украина и компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом заявил помощник главы Минобороны США по космической политике Джон Пламб в разговоре с Bloomberg.
«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — заявил представитель Пентагона.
Как утверждает Пламб, Штаты «нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной». Он не стал уточнять, какие методы будут для этого использоваться.

Ранее Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Европе усилят контроль за санкциями против России
Польша, Финляндия и страны Балтии подписали договор по санкциям против России
10 мая 2024, 01:05

Фото: istock / AlexLMX

Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Об этом сообщает таможня Финляндии, передает РИА Новости.
«Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России», — сказано в сообщении.
Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает президент, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали передачу российских активов в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Зеленский уволил начальника управления госохраны
Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя
10 мая 2024, 00:23

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с поста главы Управления государственной охраны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
По какой причине произошло увольнение, не уточняется. Известно, что Рудь занимал эту должность с 2019 года.

До этого сообщалось о задержании СБУ двух полковников Управления государственной охраны, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР и еще ряда чиновников. По данным информагентств, один из задержанных является руководителем департамента управления госохраны, приближенный к Сергею Рудю.

Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»
Военные России в Сирии заблокировали и развернули колонну БМП Bradley «коалиции»
10 мая 2024, 00:12

Фото: istock / huettenhoelscher

Военная полиция России в Сирии блокировала колонну с шестью боевыми машинами пехоты Bradley «международной антитеррористической коалиции». Об этом проинформировал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», — рассказал Попов.
Он добавил, что затем колонна «коалиции» развернулась и уехала в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#сирия
#россия
#вооружение
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В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам
США не стали объявлять о решениях по активам РФ, невзирая на полномочия Байдена
09 мая 2024, 22:58

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Соединенные Штаты не готовы объявлять какие-либо решения по конфискации суверенных активов Российской Федерации, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.
«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — заявил Миллер журналистам на брифинге.
Он добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами для обеспечения дальнейшей заморозки российских активов для использования в пользу Украины.

Ранее была названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
09 мая 2024, 22:58

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интерес к использованию доллара и евро снижается не только в Беларуси и России, но и во многих других странах, передает РИА Новости.
В четверг, выступая перед журналистами в Минске, Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время ни доллар, ни евро не являются приоритетными для многих государств.

Президент отметил, что актуальность этих валют снизилась, особенно после обсуждений о возможном конфискации золотовалютных резервов России на Западе.

Лукашенко поделился, что в ходе своих бесед с мировыми лидерами многие из них выражают беспокойство относительно перспектив сотрудничества с ядерной державой, ссылаясь на возможные негативные последствия для своих стран.

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#доллар
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#президент
#лукашенко
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Армянская оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте
09 мая 2024, 19:40

Фото: сайт Кремля

После того, как премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на требование об отставке, оппозиция в Армении объявила о запуске процедуры импичмента в парламенте, передает ТАСС.
Об этом заявил лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в ходе многотысячного митинга на площади Республики. Он также сообщил о проведении консультаций с парламентскими фракциями и планировании акций гражданского неповиновения.

Ранее архиепископ Баграт дал час премьер-министру Пашиняну на уход в отставку во время многотысячного митинга в Ереване. Однако Пашинян не отреагировал на ультиматум. Трансляцию акции оппозиции в реальном времени осуществляли местные новостные порталы.

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#акции
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#уход
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В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром
Bild: собака Лукашенко на параде в Москве стала отвлекающим маневром
09 мая 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы вместе со своим питомцем. Немецкий таблоид Bild счел появление собаки белорусского главы отвлекающим маневром.
По словам журналиста, Лукашенко с 2021 года появляется на публике с белым Шпицем по кличке Умка, чтобы отвлечь внимание от проблем, которые якобы существуют в стране. Он считает, что появление собаки на параде преследовало те же цели.

При этом обозреватель отметил, что питомец Лукашенко выглядел не совсем счастливым, так как в Москве была ненастная погода.

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#оружие
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#лукашенко
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Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
09 мая 2024, 17:47

Фото: сайт премьер-министра Польши

На Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе общения с журналистами.
По его словам, Североатлантический альянс помогает Украине настолько, насколько это возможно. Туск выразил мнение о том, что без содействия НАТО Киев не смог бы длительное время противостоять России.
«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — заявил польский премьер.

Численность солдат НАТО Туск не назвал. Он также не сообщил, из каких именно стран на Украину отправляются военные.

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#солдат
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