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Стремление Запада принудить мировое сообщество отказаться от нейтралитета по вопросу Украины и «занять сторону» только осложняет кризисную ситуацию и придаёт ей больше негатива. Об этом сообщает газета Global Times.
Отмечается, что многие западные страны по-прежнему настроены на поддержку только одной стороны конфликта. Однако вместо этого следует объединиться с Китаем и создать условия для оказания поддержки переговорам между Россией и Украиной.
Также авторы материала напомнили, что конфликт не возник в одночасье, поэтому и решать его нужно в несколько шагов путём общих условий международного сообщества.
Кроме того, подчеркивается, что Киев всё чаще стал проявлять интерес к позиции Китая. Это указывает на осторожный оптимизм международного общественного мнения по поводу конфликта.
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Также авторы материала напомнили, что конфликт не возник в одночасье, поэтому и решать его нужно в несколько шагов путём общих условий международного сообщества.
Кроме того, подчеркивается, что Киев всё чаще стал проявлять интерес к позиции Китая. Это указывает на осторожный оптимизм международного общественного мнения по поводу конфликта.
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Анастасия Чинкова