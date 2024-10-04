В Азербайджане обвинили США в манипулировании санкциями против страны

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти США в манипулировании санкциями в отношении страны. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с жителями города Джебраил, передаёт его пресс-служба.
Он отметил, что Вашингтон ввёл санкции против республики ещё в 1992 году, когда страна находилась под оккупацией. В 2001 году ограничения были приостановлены. Однако в данной ситуации не всё просто. Дело в том, что в этом году США начали оккупацию Афганистана, поэтому Азербайджан перестал быть интересным для них.
Пока на первом месте для них оставался Афганистан, президент США ежегодно приостанавливал санкции против Баку. Но как только они на глазах всего мира сбежали оттуда, то вновь ввели санкции против Азербайджана.
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