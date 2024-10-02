Политолог Аббасов допустил большую войну на Ближнем Востоке

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Политолог Тофик Аббасов заявил, что Ближний Восток в связи с последними событиями находится на пороге большой войны.
«Иран сделал свой упреждающий сигнал, что, если Израиль только посмеет поднять руку, он столкнётся с ещё большим количеством ракет и ответ будет сокрушительным. Я не знаю, может быть, иранцы немного преувеличивают свои возможности. С другой стороны, Иран тоже уязвим», — добавил в беседе с Pravda.Ru Аббасов.
А политолог Александр Асафов высказал предположение о том, что Израиль ответит на атаку Ирана лишь после выборов в США.
«Мы сейчас наблюдаем эскалацию при поддержке США и эскалацию Нетаньяху, который должен, несмотря на колоссальные внутренние проблемы, исходя из внутриполитической ситуации, показывать подобные шаги. Но я не думаю, что американцы позволят перейти к каким-то действиям до выборов президента США», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что большая война на Ближнем Востоке маловероятна.
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