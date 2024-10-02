Востоковед Долгов раскрыл, стоит ли ожидать большой войны на Ближнем Востоке

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что большая война на Ближнем Востоке маловероятна.
При этом он признал, что удар Ирана по Израилю в ночь на 2 октября был серьёзным.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов обратил внимание на достаточно противоречивую политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность.
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«Не в интересах США и Ирана начинать прямое столкновение, большую войну. Это в достаточной степени в интересах Израиля, прежде всего в интересах руководства страны. Поэтому взаимные удары могут быть, но большой войны — нет», — объяснил в беседе с RT специалист.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов обратил внимание на достаточно противоречивую политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ситуации на Ближнем Востоке.
«Эрдоган выступал активно на израильском направлении, предлагал различные рецепты решения палестинского вопроса. Ничего у него не получалось. Его призывы противоречивы и непоследовательны, потому что он, обозначая себя чуть ли не главным защитником палестинских интересов, не наложил полного эмбарго на поставки продукции через Турцию в Израиль», — отметил в беседе с «Известиями» Тарасов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность.
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Мелисса Тимофеева