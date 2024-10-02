В Кремле отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке

Удар со стороны Ирана по Израилю ставит под сомнение дальнейшее вторжение ЦАХАЛа (армия Израиля) в Ливан, а то и вовсе может положить ему конец. Об этом сообщает Military Watch Magazine. Обозреватели упомянули серьезный нанесенный баллистическими ракетами ущерб израильтянам.