В Кремле отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: istockphoto/yulenochekk
Ситуация на Ближнем Востоке имеет тревожный сценарий, Россия просит все стороны конфликта проявить сдержанность. Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию», — прокомментировал представитель Кремля.
Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль, ЦАХАЛ рекомендовал жителям держаться ближе к бомбоубежищам. Позже представители Армии обороны Израиля отметили, что такой шаг иранской стороны будет «иметь последствия».
Исламская республика негативно отреагировала на ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы и отметила, что это может привести к «уничтожению» Израиля.
Читайте также:
Стало известно, включатся ли США в конфликт на Ближнем Востоке напрямую
Посол РФ Викторов призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке
Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
Никита Кротов