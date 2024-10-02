Генсека ООН объявили персоной нон-грата в Израиле

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля.
Уточняется, что данное решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль. Согласно информации ведомства, генсек ООН «не осудил серьезную агрессию» государства должным образом.
Напомним, 23 сентября текущего года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
Хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами
Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета
Напомним, 23 сентября текущего года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана
Хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами
Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета
Екатерина Коршунова