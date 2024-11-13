Политолог Андреев заявил о больших перспективах Турции в БРИКС

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Политолог, политконсультант Руслан Андреев заявил, что Евросоюз бесперспективен для Турции, в то время как вступление в БРИКС откроет для страны много возможностей.
«Статус страны — партнёра БРИКС является плавным переходным процессом в полноценное членство в объединении. Он гарантированно позволяет участвовать в спецсессиях саммитов, личных встречах глав МИД участников БРИКС, даёт возможность получать приглашения на мероприятия по вопросам торговли, безопасности, межпарламентского взаимодействия», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.
До этого кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы МГУ имени Ломоносова Андрей Раскин объяснил, что решение Турции о разрыве дипотношений с Израилем может лишь усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.
«Это очень тяжелый шаг. Турция, выступала всегда очень важным балансом сил в ближневосточном регионе, и то, что она пошла на подобные радикальные шаги, может существенно изменить палитру сил», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Раскин.
Ранее сообщалось, что Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем.
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