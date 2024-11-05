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Турция полностью списала Киргизии внешний долг, который составлял 62,3 миллиона долларов. Об этом сообщил киргизский президент Садыр Жапаров после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.
«Хочу поблагодарить лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за принятие решения о списании внешнего долга», — заявил Жапаров.
Таким образом, внешний долг Киргизии перед Турцией списан в полном объеме.
Ранее Жапаров заявлял, что Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.
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