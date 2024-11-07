Победа Дональда Трампа на выборах увеличила состояние 10 богатейших людей мира на $64 млрд

Фото: Сайт Кремля
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активы десяти самых богатых людей мира выросли за день на $64 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Наибольшее увеличение капитала показал основатель компании SpaceX Илон Маск. Его состояние выросло на 26,5 млрд долларов и составило 293 млрд долларов. За ним следуют руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон (+$9,88 млрд), основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (+ $7,14 млрд).
Также победа Трампа принесла увеличение капитала создателю Microsoft Биллу Гейтсу, основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.
Как сообщает издание Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стало увеличение стоимости акций американских компаний.
Однако такое положение не на всех сказалось благоприятно, состояния еще двух богатейших людей мира резко сократились после победы республиканцев на прошедших выборах. Миллиардерами, потерявшими деньги, стали предприниматель Бернар Арно (- $2,85 млрд) и медиамагнат Марк Цукерберг (- $80,9 млн).
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Также победа Трампа принесла увеличение капитала создателю Microsoft Биллу Гейтсу, основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.
Как сообщает издание Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стало увеличение стоимости акций американских компаний.
«Американские финансовые активы, в особенности ценные бумаги и доллар, должны значительно вырасти», — считает главный экономист банка Lombard Odier Сами Чаар.
Однако такое положение не на всех сказалось благоприятно, состояния еще двух богатейших людей мира резко сократились после победы республиканцев на прошедших выборах. Миллиардерами, потерявшими деньги, стали предприниматель Бернар Арно (- $2,85 млрд) и медиамагнат Марк Цукерберг (- $80,9 млн).
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Елена Генералова