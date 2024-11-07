Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа

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Политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.
Он добавил, что публикации этого плана в различных зарубежных изданиях для Владимира Зеленского сродни «холодному душу».
А военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что избрание Дональда Трампа президентом США и для России сулит мало хорошего.
Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима.
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«Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать новые политические разборки на Украине в связи с разнообразными инициативами Трампа по военному конфликту и публикациями западных массмедиа на эту тему», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
А военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что избрание Дональда Трампа президентом США и для России сулит мало хорошего.
«Трампу придётся выстраивать отношения с позиции глобального доминирования США. А раз так, России в такой системе отводится роль «деструктивной силы». Америке выгодно ослаблять Россию, манипулировать ею, заставлять её действовать в интересах США, даже если это вредит самой России. Здесь не так много доброго и хорошего для России», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.
Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима.
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Мелисса Тимофеева