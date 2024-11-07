Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа

Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.
Он добавил, что публикации этого плана в различных зарубежных изданиях для Владимира Зеленского сродни «холодному душу».

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать новые политические разборки на Украине в связи с разнообразными инициативами Трампа по военному конфликту и публикациями западных массмедиа на эту тему», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.



А военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что избрание Дональда Трампа президентом США и для России сулит мало хорошего.

«Трампу придётся выстраивать отношения с позиции глобального доминирования США. А раз так, России в такой системе отводится роль «деструктивной силы». Америке выгодно ослаблять Россию, манипулировать ею, заставлять её действовать в интересах США, даже если это вредит самой России. Здесь не так много доброго и хорошего для России», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима.

Читайте также:

Стало известно, как планы команды Трампа по Украине отразятся на киевском режиме

Выяснились последствия победы Трампа для Европы

В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
#сша
#отношения
#украина
#россия
#политика
#дональд трамп
Победа Дональда Трампа на выборах увеличила состояние 10 богатейших людей мира на $64 млрд
Bloomberg: победа Трампа принесла $64 млрд 10 богатейшим людям мира
07 ноября 2024, 19:00

Фото: Сайт Кремля

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активы десяти самых богатых людей мира выросли за день на $64 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Наибольшее увеличение капитала показал основатель компании SpaceX Илон Маск. Его состояние выросло на 26,5 млрд долларов и составило 293 млрд долларов. За ним следуют руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон ( $9,88 млрд), основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ( $7,14 млрд).

Также победа Трампа принесла увеличение капитала создателю Microsoft Биллу Гейтсу, основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффету.

Как сообщает издание Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стало увеличение стоимости акций американских компаний.

«Американские финансовые активы, в особенности ценные бумаги и доллар, должны значительно вырасти», — считает главный экономист банка Lombard Odier Сами Чаар.

Однако такое положение не на всех сказалось благоприятно, состояния еще двух богатейших людей мира резко сократились после победы республиканцев на прошедших выборах. Миллиардерами, потерявшими деньги, стали предприниматель Бернар Арно (- $2,85 млрд) и медиамагнат Марк Цукерберг (- $80,9 млн).

Читайте также:

Что будет с долларом при Трампе: как связаны выборы в США с курсом рубля

Маск встретился с командой, занимающейся переходом власти в США

В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России
#выборы
#сша
#деньги
#доллар
#победа
#компании
#активы
#илон маск
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Google Maps удалил со своих карт украинские военные объекты
07 ноября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

В начале ноября сервис Google Maps впервые за два года обновил спутниковые снимки территории Украины, на которых оказались видны военные объекты ВСУ. Украинская сторона потребовала удалить фотографии, что и было сделано сегодня, спустя четыре дня.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — написал он.

Снимки расположения военных объектов ВСУ (например системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны) были опубликованы в Google Maps 3 ноября. В тот же день глава ЦПД подал запрос на удаление фотографий, но в компании на него не отреагировали из-за выходных. Почему для удаления снимков стратегических объектов потребовалось ещё четыре дня, остаётся неизвестным.

Читайте также:

«У них выходные»: в СНБО рассказали, что случилось на Украине

В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google

Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство
#военные
#компании
#google
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Денисов объяснил визит Зеленского в Венгрию
07 ноября 2024, 18:04

Фото: iStock/Ruma Aktar

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объяснил визит Владимира Зеленского в Венгрию попытками украинской стороны смягчить позицию Будапешта по вопросам, касающимся венгерско-украинских взаимоотношений.
Эксперт отметил, что за прошедшие годы в отношениях Украины и Венгрии накопилось немало вопросов и проблем, нуждающихся в обсуждении и решении.

«Нынешний премьер-министр Венгрии и уже новый президент США будут выстраивать конструктивные стратегические взаимоотношения. И украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — пояснил в беседе с RT Денисов.

До этого сообщалось, что команда Трампа уже рассматривает новый сценарий прекращения конфликта на Украине. Издание Wall Street Journal пишет, что согласно новому плану, линия фронта замораживается, а Украина отказывается от планов вступить в НАТО как минимум 20 лет, а США продолжат поставлять Киеву вооружения. При этом Штаты готовы обучать украинских военных, а вот оружие, по их задумке, должно быть европейским.

«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РБК слова одного из членов команды Трампа.

Ранее Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.

Читайте также:

Стало известно, как планы команды Трампа по Украине отразятся на киевском режиме

Выяснились последствия победы Трампа для Европы

Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию
#сша
#эксперт
#президент
#украина
#сценарий
#нато
#владимир зеленский
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как планы команды Трампа по Украине отразятся на киевском режиме
Политолог: планы команды Трампа по Украине могут стать болезненными для Киева
07 ноября 2024, 17:31

Фото: iStock/ValleraTo

Возможные планы администрации Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине могут стать болезненными для киевского режима. Так считает крымский политический эксперт Денис Батурин, его слова передает РИА Новости.
«Исходящие от команды Трампа сценарии и планы могут быть болезненны для Киева, так как в них будет абсолютное пренебрежение принципа "ничего об Украине без Украины"», — заявил Батурин.

По его словам, это станет не только политическим, но и имиджевым ударом для Владимира Зеленского и его режима.

Батурин также считает, что администрация Трампа может отдалиться от киевского режима для снижения накала в отношениях с Россией.

Ранее газета Wall Street Journal выпустила статью, где говорилось о том, что в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона.

Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.

Читайте также:

Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной

Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом

Выяснились последствия победы Трампа для Европы
#сша
#данные
#украина
#администрация
#нато
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выяснились последствия победы Трампа для Европы
NYT: с приходом Трампа Европе придется выстраивать конкурентные отношения с США
07 ноября 2024, 15:58

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

С приходом к власти республиканца Дональда Трампа Европа будет вынуждена выстраивать конкурентные отношения с США, сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на аналитиков.
«Победа Трампа очень болезненна для европейцев, поскольку ставит их перед вопросом, от которого они изо всех сил пытались скрыться: «Как нам вести себя с Соединенными Штатами, которые видят в нас скорее конкурента и помеху, чем друга, с которым можно работать?» — задалась вопросом эксперт парижского Института по международным исследованиям Джорджина Райт.

Оборонный аналитик Франции Франсуа Хейсбур уверен, что Трамп со скепсисом отнесется к вопросам многосторонних союзов. Авторы резюмировали, что Европу беспокоит непредсказуемость новоизбранного президента США.

Читайте также:

Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию

Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества

Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной
#мир
#европа
#сша
#франция
#дональд трамп
#новости
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию
07 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/xbrchx

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Будапешт. Он посетил Венгрию впервые с 2022 года.
Как сообщает издание «Интерфакс-Украина». Глава киевского режима намерен принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Перед началом мероприятия он заявил, что общение с прессой будет проходить только после проведения встреч. Некоторые эксперты полагают, что Зеленский прибыл в Будапешт для того, чтобы заручиться массовым заступничеством лидеров Евросоюза перед вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что Украина и Венгрия работают над соглашением, в котором было бы зафиксировано намерение Будапешта не препятствовать приглашению Киева в НАТО. Зеленский говорил, что в этом документе будет отражено мнение двух стран по различным спорным вопросам, в том числе ситуация с венгерским меньшинством на Украине.

Читайте также:

Зеленский обсудил с Трампом мир и сотрудничество после выборов

Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США

«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского
#сша
#украина
#эксперты
#мнение
#мероприятия
#венгрия
#нато
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества
07 ноября 2024, 14:38

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Так считает гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Об этом он заявил на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство («Россия сегодня» — ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — заявил Киселев.

По его словам, у президента есть конкретная концепция мира, и он не обязан договаривать все. Однако Киселев подчеркнул, что если Путина понимают, то осознают те процессы, которые происходят в мире.

Читайте также:

В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Путин инициировал в 2026 году мероприятие к 80-летию Жириновского
#россия
#человек
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
07 ноября 2024, 14:30

Фото: iStock/Iryna Imago

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин выразил сомнения относительно достоверности информации, опубликованной в газете Wall Street Journal, о намерениях команды Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, касательно Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине. Стало известно, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.

Окружение Трампа предложило создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта и обеспечить новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно отказаться от вступления в НАТО.

«В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах… Вбросов в газетах всегда много», — сказал Литвин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной.

WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине
WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине

Несмотря на активные обсуждения, сам Дональд Трамп пока не утвердил конкретный план и примет решение после консультаций с ключевыми помощниками.

Читайте также:

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа

Маск встретился с командой, занимающейся переходом власти в США

Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах
#дональд трамп
#нато
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной
07 ноября 2024, 14:19

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной. Так материал оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Ранее газета Wall Street Journal выпустила статью, где говорилось о том, что в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона.

Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.

«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — прокомментировал статью Песков.

Читайте также:

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать

Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
#сша
#украина
#план
#нато
#песков
#байден
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников