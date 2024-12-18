Политолог Асафов о словах Зеленского про НАТО: ультиматумы не сработают

Владимир Зеленский
Требования Владимира Зеленского о приглашении в НАТО или поставке систем ПВО не сработают, так как Запад не рассматривает ультиматумы. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, лидер киевского режима пытается вернуть в повестку уходящие темы ради хоть какой-то реакции со стороны западных стран.
«Задача Зеленского — вернуть в повестку уходящие темы, это недостаток комплексов ПВО и, конечно, тема, которая обсуждалась, связанная с приглашением в НАТО. Он пытается вдохнуть жизнь в обе эти темы, поскольку понимает реакцию Запада, что она на ультимативные требования будет в любом случае, а значит, об этих темах еще какое-то время поговорят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Ранее Зеленский также признал, что Киев не сможет вернуть Донбасс и Крым. Он заявил, что Украина просто не располагает такими силами, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сказал Зеленский.Читайте также:
«Кто знает, может быть»: Зеленский допустил, что вернется к роли комика после президентства
Спецпосланник Трампа по Украине Келлог может посетить Москву перед поездкой в Киев
Зеленский: Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс
Данил Пономарев