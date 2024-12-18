Спецпосланник Трампа по Украине Келлог может посетить Москву перед поездкой в Киев

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Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Келлог поездка Келлога в Киев состоится в январе, сразу после инаугурации Трампа и официального назначения представителем Белого дома по Украине.
Ранее Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. Речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.
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«Потенциальная готовность Келлога отправиться в Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне целого ряда санкций, введенных против России после февраля 2022 года», — говорится в статье.
Ранее Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. Речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.
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Элина Позднякова