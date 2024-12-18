Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не исключил, что вновь будет комиком после окончания своего президентства. Об этом он заявил в интервью Le Parisien.
«Не знаю, честно, сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о возможном возобновлении своей карьеры комика.
Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, после чего его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь.
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