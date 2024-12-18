Зеленский: Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
У Киева нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью французской газете Le Parisien.
«Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества», — добавил Зеленский.Такой ответ украинский политик дал на вопрос о том, к каким компромиссам готов Киев, чтобы завершить военный конфликт.
При этом Зеленский подчеркнул, что официально отказываться от претензий на Крым или Донбасс Украина не намерена.
После начала спецоперации в 2022 году Зеленский отказался от переговоров с Москвой и назвал обязательное условие для завершения конфликта — возврат к границам 1991 года.
Два года спустя в Киеве признали, что данное требование не выполнимо. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что для Украины возможность вернуться к границам 1991 года безвозвратно упущена.
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Анастасия Ларина