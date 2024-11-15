Политолог Асафов: Решение конфликта на Украине зависит не только от Трампа

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Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он сможет положить конец конфликту на Украине.
Специалист отметил, что решение данного кризиса будет зависеть не только от Трампа.
Тем временем стало известно, что в России книги Дональда Трампа стали скупать в несколько раз чаще после одержанной им победы в выборах США.
Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что конфликту на Украине пора положить конец.
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«Та модель, которую он и его окружение транслируют, вряд ли совпадает с тем, что думает российское руководство. Так, они предлагают ввод войск НАТО на территорию Украины и другие шаги, которые Россия может воспринять как агрессивные. Это всего лишь сценарий, заявления для привлечения внимания, которые от него ждут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Асафов.
Тем временем стало известно, что в России книги Дональда Трампа стали скупать в несколько раз чаще после одержанной им победы в выборах США.
«Продажи книг о Дональде Трампе после его победы на выборах в США выросли в 5 раз по сравнению с неделей до. Продажи книг, написанных будущим президентом США, также выросли в 5 раз в рассматриваемый период», — приводит Газета.ру сообщение «Литрес».
Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что конфликту на Украине пора положить конец.
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Мелисса Тимофеева