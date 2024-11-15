«Придется»: чем в США пригрозили Украине

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В случае урегулирования конфликта на Украине при помощи республиканца Дональда Трампа, киевский режим будет вынужден уступить территории, сообщает Politico.
«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — сказано в материале.
Новоизбранный президент США говорил во время выборов, что способен прекратить кризис в республике «за сутки». Ранее он также заявлял, что боевые действия пора заканчивать, и обещал работать над этим «усердно». Подробности своего плана политик не раскрыл.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21-го.
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