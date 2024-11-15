Трамп сделал важное заявление относительно конфликта на Украине

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Конфликту на Украине пора положить конец. С таким призывом выступил Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — сказал он.
Трамп выступал на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики Америка прежде всего», которое проходило в его поместье Мар-а-Лаго. Во время своего выступления он заявил, что РФ и Украине следует остановиться. При этом политик не раскрыл подробностей своего плана по разрешению конфликта в Украине.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел.
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Дарья Осипова