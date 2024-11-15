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Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп отметил, что это важная должность, и выразил уверенность в том, что Бургум станет «фантастическим руководителем».

«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — заявил Трамп, указав на Бургума и помахав ему рукой.



Министерство внутренних дел США отвечает за управление такими ключевыми вопросами, как землепользование, геологическая разведка и охрана национальных парков.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#нато
#рф
#илон маск
#пушков
Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие
15 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио», — написал он.

Пушков отметил, что Трамп выглядит счастливым от своей победы, Байден рад, что Камала проиграла, а Джилл Байден, несмотря на свое несчастье, делает вид, что счастлива. Глава комиссии Совфеда по информполитике добавил, что оба Байдена испытывают ненависть к Трампу, они пытались отправить его в тюрьму. По его словам, такова традиция американской политики.

Сенатор заметил, что на фотографии отсутствует супруга Трампа, Мелания, которая отказалась присутствовать на встрече в Белом доме.

Напомним, что встреча между Байденом и Трампом по вопросу передачи власти прошла в среду. Пресс-секретарь Байдена, Карин Жан-Пьер, сообщила, что действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти будет осуществляться мирно и организованно.

На выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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#илон маск
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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России к 2025 году
Bloomberg: еще один пакет санкций ЕС против России могут принять в 2025 году
15 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и планирует принять новый пакет санкций в 2025 году. Об этом информирует агентство Блумберг.
Ожидается, что в этот пакет войдут торговые ограничения, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Согласно информации агентства, пакет санкций предполагается принять до 24 февраля следующего года — символической даты в контексте конфликта. В рамках этого пакета могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю и меры против «теневого» танкерного флота России.

Кроме того, ожидается, что новые санкции будут включать ограничения против физических лиц, связанных с российскими властями и экономикой. Таким образом, Евросоюз продолжает свою стратегию по сдерживанию России и попыткам оказать давление на её экономику в условиях продолжающегося конфликта.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неудачу антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.

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#ес
#евросоюз
#запад
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Более десяти стран решили купить российский подавитель «роя» дронов
«Рособоронэкспорт»: более 10 стран интересуются «Изделием РБ-504П-Э»
15 ноября 2024, 06:15

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами о продаже системы подавления дронов «Изделие РБ-504П-Э», сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает РИА Новости.
Этот комплекс, представленный в сентябре на выставке в Баку, предназначен для противодействия «рою» дронов и обладает характеристиками, подтвержденными в боевых условиях.

«Изделие РБ-504П-Э» подавляет каналы управления и спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц, имеет частоты для подавления защищенных каналов и может работать как в круговом, так и направленном режимах.

Комплекс состоит из радиопеленгатора и модуля подавления, которые можно объединить в единую сеть для радиоэлектронного подавления.

По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из разных стран. Переговоры с потенциальными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ включают демонстрационные показы за рубежом.

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Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине размером в огромную сумму
Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в €4,1 млрд
15 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия положительно оценила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины, ожидая теперь одобрения Совета ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК.
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что Киев выполнил все девять обязательных реформ в сферах борьбы с коррупцией, бизнес-климата, рынка труда, энергетики и экологии.

После перечисления этого транша общая сумма помощи Киеву достигнет €16,1 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила одобрение, не уточнив, что требуется решение Совета ЕС.

Фонд поддержки Украины — программа на €50 млрд, утвержденная на период с 2024 по 2027 год, средства которой Евросоюз привлек путем займа до 2048 года.

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Каспийская флотилия пополнится кораблями с новой системой вооружения
Моисеев: Каспийская флотилия вскоре получит новые корабли и вооружение
15 ноября 2024, 05:10

Александр Моисеев (Фото: РИА Новости/Павел Львов)

Каспийская флотилия продолжит пополняться новыми кораблями и вооружением для обеспечения безопасности на южных морских рубежах, сообщил ТАСС главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в честь 302-й годовщины флотилии.
«В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне», — отметил Моисеев.
Он также подчеркнул, что развитие авиационной и береговой составляющей флотилии направлено на исключение любых морских угроз.

Сегодня Каспийская флотилия располагает новейшими кораблями с высокоточным оружием, готовыми выполнять сложные задачи. Важная роль также отведена созданию самодостаточной системы базирования и укреплению береговой инфраструктуры.

Флотилия продемонстрировала высокий профессионализм во время учений «Океан-2024», где участвовали десятки боевых единиц.

Каспийская флотилия была основана 15 ноября 1722 года по указу Петра I, а её главная база с 2020 года находится в Каспийске.

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#вмф
#развитие
#флот
#корабль
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Маск встретился с послом Ирана в ООН
NYT: Маск обсудил постпредом Ирана при ООН смягчение отношений с Вашингтоном
15 ноября 2024, 03:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск и представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обсудили пути снижения напряженности между США и Ираном.
По данным The New York Times, встреча прошла в понедельник в Нью-Йорке и длилась более часа. Источники издания охарактеризовали переговоры как позитивные, назвав их «хорошей новостью».

Маск, не являясь официальным лицом, стал для Ирана «обходным вариантом» для обсуждения вопросов, связанных с США.

Один из иранских чиновников сообщил, что Иравани предложил Маску добиться разрешения от Минфина США для переноса части его бизнеса в Тегеран.

Представители штаба Трампа отказались от комментариев, но указали, что Трамп, вернувшись в Белый дом, предпримет действия для «восстановления мира через силу».

Ранее WSJ также писала, что Вашингтон и Тегеран могут достичь дипломатического компромисса, хотя Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана.

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#илон маск
#переговоры
#иран
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В ООН объяснили молчание по делу о гибели российских журналистов на Украине
15 ноября 2024, 02:37

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине.
Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что [...] Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — прозвучало заявление на пресс-конференции по безопасности журналистов в ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ранее заявила, что ЮНЕСКО игнорирует информацию о преступлениях против российских журналистов, переданную Россией.

Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов отметил, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла и орган закрывает глаза на доказательства преступлений Киева.

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#мария захарова
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#новости
#рф
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США пригрозили России из-за якобы присутствия бойцов КНДР в Курской области
Советник Салливан: мы готовы принять меры против РФ за помощь войск КНДР России
15 ноября 2024, 01:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками готовы ответить на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области.
Он уточнил, что будут приняты скоординированные политические меры, включая дипломатические и материальную поддержку Украины.

Ранее заместитель представителя госдепа Ведант Патель утверждал, что около 10 тысяч северокорейских военных якобы уже воюют на стороне России в Курской области. Однако Россия отметила, что США не представили доказательств, а КНДР назвала обвинения «грязными маневрами».

Сеул, в свою очередь, по данным южнокорейского агентства Ренхап, пока воздерживается от окончательных выводов, не подтверждая заявлений США. Генсек НАТО также упоминал доказательства участия КНДР, но не представил их.

Владимир Путин отметил, что сотрудничество с КНДР — это внутреннее дело двух стран и не нарушает международного права. Мария Захарова из МИД России назвала волну обвинений «вбросами», а Песков подчеркнул противоречивость сообщений, поступающих из Южной Кореи и Пентагона.

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#мария захарова
#нато
#кндр
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Заявление Латвии о поддержке Украины вызвало критику Рогова
Рогов счел слова Ринкевича о поддержке Украины «политической шизофренией»
14 ноября 2024, 23:59

Фото: iStock/william87

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины, назвав его «политической шизофренией».
Ринкевич ранее выступил с призывом продолжать помощь Украине и объявил минуту молчания в ее честь, что Рогов расценил как противоречивую позицию.

По словам Рогова, латвийский лидер демонстрирует двуличие, поддерживая нацистский режим, который, по его мнению, «убил Украину» во время событий на Майдане и Одесской трагедии.

Он также отметил, что западные политики, включая Ринкевича, лишь «льют крокодильи слезы», используя украинский народ как расходный материал для ослабления России.

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