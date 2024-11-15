Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел

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Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп отметил, что это важная должность, и выразил уверенность в том, что Бургум станет «фантастическим руководителем».
Министерство внутренних дел США отвечает за управление такими ключевыми вопросами, как землепользование, геологическая разведка и охрана национальных парков.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — заявил Трамп, указав на Бургума и помахав ему рукой.
Министерство внутренних дел США отвечает за управление такими ключевыми вопросами, как землепользование, геологическая разведка и охрана национальных парков.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.
Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова