Политолог Атаев допустил вторую карабахскую войну из-за Пашиняна

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Политолог Артур Атаев высказал мнение о том, что из-за политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна между армянской и азербайджанской сторонами может обострится ситуация и повторится сценария второй карабахской войны.
«Заявление Пашиняна на фоне предполагаемого выхода из ОДКБ, ослабления российского экономического присутствия в регионе ослабляют армянский политический социум, армянскую политическую доктрину. Азербайджан может воспользоваться этим, и всё может произойти по тому сценарию, который был реализован в рамках второй армяно-азербайджанской войны», — добавил в беседе с «Известиями» Атаев.Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Отмечалось, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.
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Мелисса Тимофеева