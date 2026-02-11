Политолог Бекман сравнил современную Европу с нацистской Германией

11 февраля 2026, 09:36

Фото: iStock/sinonimas

Ситуация в современной Европе аналогична нацистской Германии. Такое заявление сделал политолог Йохан Бекман.





Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предрек скорое противостояние Европы и США. По его словам, Европа должна объединиться и противопоставить Вашингтону консолидированную политику, иначе США «расчленят» и «сметут» Европу в ближайшие пять лет.





«Это, конечно, какой-то договор. Видимо, европейцы так решили. Об этом не может сказать Кая Каллас. Если бы такие заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, то это выглядело бы хуже. Сейчас очень подходящее время для подобных высказываний», — сказал Бекман Общественной Службе Новостей.