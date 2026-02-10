Сийярто: Евросоюз не должен вмешиваться в конфликт на Украине

10 февраля 2026, 18:38

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза не должны вмешиваться в конфликт на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.