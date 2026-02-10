Сийярто: Евросоюз не должен вмешиваться в конфликт на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза не должны вмешиваться в конфликт на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.
По словам дипломата, европейские политики ошибочно воспринимают происходящее как собственную войну. Он подчеркнул, что Россия не нападала на государства ЕС, поэтому конфликт следует рассматривать как противостояние между Москвой и Киевом.
Глава венгерского МИД также отметил, что Украина ведет боевые действия в своих интересах. В этой связи он выразил мнение, что страны Евросоюза «ничего ей не должны».
