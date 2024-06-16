Часть стран не стала подписывать коммюнике по итогам конференции по Украине

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Страны БРИКС, которые присутствовали на конференции по Украине в Швейцарии, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Информация следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
В список государств, не подписавших соглашение вошли: Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в саммите приняли участие представители 92 государств, включая Украину.
Примечательно, что соглашение подписали 80 стран.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Примечательно, что соглашение подписали 80 стран.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова