США намерены «помочь» реформированию системы здравоохранения Украины

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Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает проект по преобразованию системы здравоохранения на Украине.
«Проект «Содействие реформе в области здравоохранения и восстановлению» поспособствует выполнению стратегической цели USAID на Украине, заключающейся в сокращении масштабов коррупции за счёт помощи в совершенствовании и осуществлении национальных преобразований в сфере здравоохранения», — приводит RT текст сообщения агентства.
Отмечается, что реализация программы рассчитана на пять лет, а её бюджет составит $10-13 млн. Проект будет осуществляться в виде грантов.
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Мелисса Тимофеева