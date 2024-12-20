В Евросовете назвали ошибкой заявление о том, что Украина должна победить

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В Евросовете назвали ошибкой заявление на их сайте о том, что «Украина должна победить в этой войне». Лидеры Евросоюза, вероятно, стараются избегать таких формулировок, пишет газета Politico.
Так, например, в заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря отмечается, что «Россия не должна одержать верх»
Издание указывает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Украина должна одержать победу в конфликте. Однако лидеры Евросоюза, по всей видимости, не могут заставить себя зайти настолько далеко.
Несмотря на такую установку Politico обнаружила, что на сайте Евросовета опубликовано заявление о принятии 15-го пакета антироссийских санкций, в котором говорится, что «Украина должна выиграть эту войну».
Чиновник Евросовета, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой, отметил, что это была ошибка, которую непременно исправят.
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Издание указывает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Украина должна одержать победу в конфликте. Однако лидеры Евросоюза, по всей видимости, не могут заставить себя зайти настолько далеко.
Несмотря на такую установку Politico обнаружила, что на сайте Евросовета опубликовано заявление о принятии 15-го пакета антироссийских санкций, в котором говорится, что «Украина должна выиграть эту войну».
Чиновник Евросовета, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой, отметил, что это была ошибка, которую непременно исправят.
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Анастасия Чинкова