Политолог Блохин прокомментировал обещанный сюрприз США для России

09 июля 2025, 18:24

Политолог Блохин: противоречивые слова Трампа могут быть частью его стратегии

Фото: iStock/Sven Loeffler

Противоречивые заявления американского лидера Дональда Трампа о сюрпризе для России могут быть частью его стратегии. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.







«Под этим сюрпризом Трампа может быть все что угодно: от санкций до каких-либо заявлений или враждебных действий в отношении России и ее союзников», — приводит слова Блохина NEWS.ru.

