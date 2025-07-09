Политолог Блохин прокомментировал обещанный сюрприз США для России
Политолог Блохин: противоречивые слова Трампа могут быть частью его стратегии
Противоречивые заявления американского лидера Дональда Трампа о сюрпризе для России могут быть частью его стратегии. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
«Под этим сюрпризом Трампа может быть все что угодно: от санкций до каких-либо заявлений или враждебных действий в отношении России и ее союзников», — приводит слова Блохина NEWS.ru.
Эксперт выразил мнение, что сюрпризом может стать и неприятное заявление, которое не будет реализовано в политическом спектре. Чем больше заявлений и непоследовательных шагов делает президент Соединенных Штатов, тем сложнее предсказать его поведение, заключил Блохин.
До этого Дональд Трамп признал, что РФ справляется с санкциями и назвал Путина профессионалом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».