На Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине
Кардинальная смена отношения Вашингтона к поставкам оружия Украине связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов России на фронте. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Продвижение ВС РФ вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает Соединенные Штаты вновь усилить противовоздушную оборону Украины. В материале издания говорится, что Киев отчаянно просит ускорить и расширить поставки.
На данный момент трудно сказать, будут ли осуществлены эти передачи вообще, указано в статье.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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