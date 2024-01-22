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Соединенные Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом информирует пресс-бюро СВР, ссылаясь на директора службы Сергея Нарышкина.
«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации», — сказано в сообщении.В СВР добавили, что данная администрация будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе, которые присягнули американским интересам.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубински заявил, что на Украине проводится масштабная операция по удалению политических противников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак