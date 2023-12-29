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США будут «нормализовывать» отношения Армении с Азербайджаном и Турцией

29 декабря 2023, 14:33
Фото: istockphoto.com/ffikretow

Фото: istockphoto.com/ffikretow

США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
На эти цели Госдепартамент США планирует потратить $500 тыс.

При этом, отмечается, что сами проекты будут состоять из обучающих программ, обмена опытом специалистов и т. д. Направлены все мероприятия будут на молодёжных лидеров, журналистов, представителей научных кругов и искусства.


«Общая задача этих инициатив — поддерживать прогресс в достижении устойчивого и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвигать региональное сотрудничество, примирение и нормализацию отношений в регионе», — передаёт RT текст соответствующего документа.

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Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
29 декабря 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщает издание РИА Новости.
О своем решении глава государства сообщил президенту России в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации, однако советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино заявила, что Аргентина не намерена вступить в членство БРИКС.

Рассмотрение вопроса о присоединении к союзу проходило под командованием Мондино.В настоящее время российская сторона не комментировала решение аргентинского лидера.

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#брикс
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Глава Минжилполитики Подмосковья Федотова исполнила новогоднюю мечту девочки из Одинцова
29 декабря 2023, 15:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Инна Федотова исполнила новогоднюю мечту 14-летней Ясмин Набиевой из Одинцова. Министр жилищной политики Подмосковья приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и поздравила девочку с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ясмин учится игре на акустической гитаре у репетитора рядом с домом. Девочка мечтала об электрогитаре, и её желание сбылось – впереди у Ясмин покорение музыкальных Олимпов», – говорится в сообщении.
«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет существования акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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#московская область
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#дети
#инна федотова
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Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине
Политолог Ордуханян: Байдену необходима победоносная война для победы на выборах
29 декабря 2023, 14:59

kremlin

На оказание финансовой и военной поддержки Украине крайте сильно влияют выборы. Президенту США Джо Байдену можно быть выгодна «маленькая победоносная война». Для этого может использовать тихоокеанский конфликт, конфликт на Ближнем Востоке или на Украине. Такое мнение озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Лентой.ру».

«Чехарда, которая сейчас начинается в США с «отменой» [экс-президента Дональда] Трампа — это беспрецедентно, такого не было никогда. Это показатель расслоения на всех уровнях общества: одни штаты не допускают Байдена, другие Трампа. Это политическая война. Конечно, от Украины все уже устали. Но у Байдена есть только один шанс устоять — маленькая победоносная война. Остается только вопрос места: будет это Украина, Ближний Восток или тихоокеанский регион», — заявил Ордуханян.
Политолог заявил, что Украина в данном вопросе предпочтительнее, так как именно вокруг украинского конфликта выстроилась определенная риторика, с которой согласны практически все Западные страны.

Американист отметил, что к Ближнему Востоку однозначного отношения нет.

Ранее Байден заявил, что не просил премьер-министра Биньямин Нетаньяху Израиля прекратить огонь в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Песков заявил о поддержке Путина представителями разных возрастных категорий
29 декабря 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Владимира Путина поддерживают самые разные люди, независимо от их возрастной категории. Среди тех, кто доверяет нынешнему российскому лидеру очень много детей и молодёжи.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, то, что поддержку действующему главе государства выражают люди всех возрастов, говорит о высокой степени консолидации общества. По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян своему президенту в 2023 году вырос до 80%, а это очень высокий показатель, отметил представитель Кремля.

Комментируя эти данные социологического опроса, Песков отметил, что в таких результатах нет ничего нового: Путин традиционно пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан страны, которые тем самым демонстрируют одобрение линии президента и объединяются вокруг лидера государства.

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В Польше сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины
ВС Польши сообщили о неопознанном объекте, вошедшем в небо со стороны Украины
29 декабря 2023, 14:05

Фото: iStock/delray77

В воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, а после он исчез с радаров. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил республики.
«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — говорится в сообщении ведомства.

Однако после сигнал был утерян. После случившегося оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении.

После происшествия президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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Дуда созвал экстренное совещание из-за украинского неопознанного объекта над Польшей
Дуда созвал совещание с военными из-за нарушения воздушного пространства Киевом
29 декабря 2023, 13:55

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.

В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.

Прежде сообщалось, что польская сторона намерена сохранить запрет на ввоз украинского продовольствия в страну. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Песков: у Путина в новогодние праздники будут рабочие мероприятия
29 декабря 2023, 13:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет ряд мероприятий на новогодних праздниках. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова ТАСС.
Спикер Кремля не стал раскрывать подробности мероприятий и не раскрыл детали новогоднего обращения президента.

На вопрос журналистов о том, какая будет главная тема речи российского лидера в праздничную ночь, Песков лаконично ответил «Новый год».

Прежде Владимир поделился своими планами на новогоднюю ночь. Он рассказал, что будет отмечать праздник в кругу семьи, выпьет бокал шампанского и обсудит с близкими бытовые темы. Президент добавил, что еще не приобрел подарки для своих родных, но постарается сделать им приятно.

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Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков
Песков: многие иностранцы начали задумываться об эффекте бумеранга от санкций
29 декабря 2023, 13:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, многие иностранцы начали задумываться о правильности своих действий в отношении России. Песков также заверил, что действия Запада действия в плане объема воровства российских активов будут иметь серьезные последствия.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза, нет. Нечаев добавил, что желаемого эффекта от введения санкций против нашей страны Запад не получает.

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Кадыров рассказал о новогодних «подарках» для ВСУ от чеченских бойцов
Кадыров: «Ахмат» продолжает осыпать «подарками» незваных гостей в Клещеевке
29 декабря 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» уничтожают противника, пытающегося атаковать Клещеевку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, а бойцы ВС РФ и отряд «Шустрого» спецназа «Ахмат» ведут разведку и наносят удары по местам скопления живой силы противника. Кадыров также рассказал о планах бойцов на январские праздники. По его словам, чеченские бойцы будут активно осыпать «подарками» незваных гостей.

Глава республики уточнил, что атаки будут проводиться до тех пор, пока враг не покинет зону ответственности.

«Просили же вежливо. Не слушают», — написал Рамзан Кадыров.
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