США будут «нормализовывать» отношения Армении с Азербайджаном и Турцией

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США проспонсируют две специальные программы, направленные на нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
На эти цели Госдепартамент США планирует потратить $500 тыс.
При этом, отмечается, что сами проекты будут состоять из обучающих программ, обмена опытом специалистов и т. д. Направлены все мероприятия будут на молодёжных лидеров, журналистов, представителей научных кругов и искусства.
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При этом, отмечается, что сами проекты будут состоять из обучающих программ, обмена опытом специалистов и т. д. Направлены все мероприятия будут на молодёжных лидеров, журналистов, представителей научных кругов и искусства.
«Общая задача этих инициатив — поддерживать прогресс в достижении устойчивого и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном и продвигать региональное сотрудничество, примирение и нормализацию отношений в регионе», — передаёт RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева