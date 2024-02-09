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США намерены «выстроить надёжные отношения» с молодыми польскими лидерами

09 февраля 2024, 15:03

Посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.
Программа будет реализовываться посредством интерактивных проектов в «Американских пространствах» — поддерживаемые Госдепартаментом центров по всему миру, которые предоставляют свободный и открытый доступ для членов местных сообществ для знакомства со страной — в Польше.

«Основная аудитория «Американских пространств» в Польше для данной возможности финансирования — это перспективные лидеры в Польше возрастом от 15 до 35 лет, в том числе ученики старших классов и студенты вузов, а также молодые специалисты», — приводит RT текст соответствующего документа.


А тем временем на самих американцев произвело впечатление интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Многие в Сети выразили сожаление, что такой человек не руководит их страной.

«Владимир Путин преподаёт нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей и не знает, где он» — приводят argumenti.ru слова одного из американских пользователей.

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ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента РФ
09 февраля 2024, 15:04

Фото: istock / nemchinowa

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России. Информация размещена в официальном Телеграм-канале Центризбиркома.

В бюллетене ФИО кандидатов размещены в алфавитном порядке и напротив каждого будут размещена небольшая информация — год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, все сведения были согласованы с самими кандидатами.

В окончательной версии бюллетеня оказались четыре зарегистрированных кандидата – Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Фото: ЦИК

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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Французский политик рассказал о последствиях интервью Путина для Запада
Политик Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду Запада
09 февраля 2024, 14:49

Фото: сайт Кремля

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады Запада. Об этом пишет ТАСС.

«Необходимо, чтобы международная аудитория слышала другие голоса по поводу конфликта [на Украине]», — отметил Филиппо.
По мнению политика, если слушать только НАТО, это может привести к третьей мировой войне, так как на Западе все призывают безудержно помогать Украине любой ценой.

Он также обратил внимание, что хронометраж интервью позволил глубоко раскрыть затронутые проблемы, а глава РФ говорил прямо. Филиппо подчеркнул, что Путина было интересно слушать, так как он конкретно отвечал на заданные вопросы.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией
Путин заявил, что Зеленский имеет свободу вести переговоры с РФ
09 февраля 2024, 14:24

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией. Об это он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это», — заявил президент.
По словам российского лидера, глава киевского режима «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Именно за счет этого он одержал победу на президентских выборах с огромным преимуществом, отметил Путин.

9 февраля было опубликовано интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Отмечается, что это первое интервью главы Рф зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что оно стало одним из самых важных в современной истории. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава МИД Венгрии призвал США обратить внимание на антисемитизм в своей стране
Сийярто ответил США: Не учите других, глядите на себя
09 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/domoskanonos

В своем выступлении перед спикером израильского Кнессета, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил рост антисемитских инцидентов в США и призвал Госдепартамент пересмотреть свою политику в отношении других стран.
Сийярто подчеркнул, что после начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество антисемитских проявлений заметно возросло, в том числе и в Соединенных Штатах, где он достиг аж 300 процентов.

«Только в США зафиксирован рост на 300 процентов. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах», — заявил дипломат. Он назвал Венгрию самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и пообещал Охану дальнейшую поддержку Израиля Венгрией.

Дипломат выразил надежду на то, что это заставит Госдепартамент пересмотреть свою риторику по поводу свободы вероисповедания в других странах. Сийярто также подчеркнул, что Венгрия остается самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и подтвердил готовность страны продолжить поддерживать Израиль.

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Песков молчит о высказывании Путина относительно Эвана Гершковича
Песков: Путин ясно обозначил возможность обмена Гершковича
09 февраля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил вопрос о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича без ответа, отметив лишь, что президент Путин уже высказался по этому поводу весьма ясно.
«Я оставляю без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что он хотел сказать после того, как про Гершковича последовал вопрос», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли в виду Путин Вадима Красикова (Соколова).

В интервью Такеру Карлсону он упомянул о человеке, который, по его словам, «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Эти комментарии вызвали надежду на освобождение Гершковича со стороны Wall Street Journal.

В то время как пресс-секретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры с главой МИД ФРГ не включали в себя обсуждение обмена россиянина, осужденного за убийство в Берлине, на Гершковича. Эта ситуация подчеркивает сложность и неопределенность дипломатических отношений между Россией, США и Германией, сообщает РИА Новости.

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Политолог Блохин: Карлсона будут прессинговать за интервью с Путиным
09 февраля 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Интервью с президентом России Владимиром Путиным принесёт немало проблем журналисту Такеру Карлсону. Об этом «Радио 1» сообщил политолог, американист Константин Блохин.
Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время приняли критикующую позицию. Карлсона называют не иначе как «кремлёвским агентом» и «шпионом». Также активно ведутся разговоры о том, чтобы запретить журналисту въезд в страну.

«Скорее всего, при администрации Байдена будут его прессинговать. Если же президентом будет Трамп, то, на самом деле, он наоборот будет в фаворе», – подчеркнул Блохин.

По словам специалиста, в настоящее время Карлсон пытается быть неким «мостиком», соединяющим США и Россию. Это, по его задумке, позволит нормализовать отношения между странами. Однако Блохин отметил, что всё зависит не от виртуозного модератора, а от желания конфликтующих сторон решить сложившуюся проблему. Но в настоящее время ни США, ни Европа к этому не готовы.

Но, несмотря на это, журналисту удалось занять важное место в информационном пространстве. Собеседник «Радио 1» добавил, что Карлсону удалось донести правду до рядовых американцев, которые по объективным причинам не получаются достоверных данных.

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#владимир путин
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#политика
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«Глупый шаг»: Маск прокомментировал превращение доллара в оружие
После заявления Путина, Маск назвал глупым шагом превращение доллара в оружие
09 февраля 2024, 12:58

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Создатель Tesla Илон Маск назвал глупым шагом превращение доллара в оружие, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — прокомментировал ситуацию Маск.

Таким образом он согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что грубейшим стратегическим просчётом Соединённых Штатов было решение превратить доллар в орудие для борьбы на мировой арене.

Напомним, 9 февраля в 02:00 по московскому времени в сети было опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По заявлениям экспертов, это интервью должно серьёзно повлиять на ситуацию, развернувшуюся на мировой арене.

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#илон маск
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#доллар
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Песков рассказал о реакции Запада на интервью Путина
Песков: Запад не связывался с Путиным после интервью Карлсону
09 февраля 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о какой-либо реакции со стороны западных лидеров на интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, не было никаких официальных контактов по дипломатическим каналам ни перед, ни после публикации интервью.

«Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было», – ответил Песков.
Таким образом, Песков уточнил, что интервью не инициировало никаких дипломатических встреч или переговоров между Россией и западными странами, сообщает РИА Новости.

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#россия
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Польша и Прибалтика воспримут попытки урегулирования на Украине как предательство
Politico: Польша и Прибалтика будут против урегулирования конфликта на Украине
09 февраля 2024, 12:12

Фото: iStock/ValleraTo

В случае попытки Запада урегулировать конфликт на Украине, Польша и Прибалтика почувствуют, что союзники их предали, об этом пишет Politico.
«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — пишет автор статьи.

При этом, в Politico отметили, что на фоне тотальных неудач Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, мировая общественность будет крайне сильно давить на глав европейских стран и США с призывом сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

При этом, автор статьи подчеркнул, что если Польша и страны Прибалтики получают гарантии безопасности, то, возможно, станут более лояльны к идее об украинском урегулировании.

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#польша
#украина
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