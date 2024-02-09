Посольство США в Варшаве объявило о программе для углубления представления о Штатах и выстраивания отношения с молодёжью страны, в частности, с молодыми лидерами мнений.
Программа будет реализовываться посредством интерактивных проектов в «Американских пространствах» — поддерживаемые Госдепартаментом центров по всему миру, которые предоставляют свободный и открытый доступ для членов местных сообществ для знакомства со страной — в Польше.
А тем временем на самих американцев произвело впечатление интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Многие в Сети выразили сожаление, что такой человек не руководит их страной.
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«Основная аудитория «Американских пространств» в Польше для данной возможности финансирования — это перспективные лидеры в Польше возрастом от 15 до 35 лет, в том числе ученики старших классов и студенты вузов, а также молодые специалисты», — приводит RT текст соответствующего документа.
«Владимир Путин преподаёт нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей и не знает, где он» — приводят argumenti.ru слова одного из американских пользователей.
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Мелисса Тимофеева