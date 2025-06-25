Политолог Блохин: встреча Зеленского и Трампа может завершиться скандалом
Политолог Константин Блохин не исключил, что встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО снова завершится скандалом.
«Трамп и Зеленский — это два шоумена, и тут может повториться история с Овальным кабинетом. Если Зеленскому не удастся добиться от Трампа каких-то подвижек по интересующему Киев вопросу или реальных обещаний о денежной помощи, то не исключено, что снова произойдет скандал», — отметил Блохин в беседе с «Газетой.Ru».По его словам, Трамп и Зеленский не будут церемониться и относиться друг к другу с пренебрежением. Блохин также выразил уверенность, что главе киевского режима не удастся уговорить американского президента продолжать финансовую поддержку Украины в конфликте с Россией.
Ранее argumenti.ru писали со ссылкой на Politico, что Трамп выразил намерение встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. До этого глава киевского режима планировал встречу с Трампом на саммите «Большой семерки», однако американский лидер покинул мероприятие досрочно, и их встреча не состоялась.